Молдавские коммунисты заявили, что власти доведут страну до революции

Партия коммунистов Молдавии предрекла властям страны революцию.

Источник: © РИА Новости

КИШИНЕВ, 6 дек — РИА Новости. Власти Молдавии бездействием и беззаконием доведут жителей страны до революции, заявили в пресс-службе оппозиционной молдавской Партии коммунистов (ПКРМ).

«Коммунисты отметили очевидное усиление антинародной и антисоциальной политики власти. Председатель ПКРМ Владимир Воронин заявил, что власть своими действиями и беззаконием доведет людей до революции», — говорится в заявлении, размещенном на сайте партии.

Воронин отметил, что отрицательные изменения в стране происходят при активном участии Бухареста и Брюсселя.

«Председатель ПКРМ отметил заметное влияние на ситуацию в стране со стороны Румынии. По словам Воронина, страна находится под давлением унионистских идей (идей объединения Молдавии и Румынии — ред.) и заметного влияния со стороны соседней страны. В более крупном масштабе, мы являемся свидетелями драматической метаморфозы Европейского союза, который превратился в агрессивную и бессмысленную организацию», — отмечают коммунисты.

В этом контексте представители ПКРМ подчеркнули необходимость восстановления регулярной информационной работы с населением, активизацию работы с молодежью и освоения методов информирования в социальных сетях, чтобы рассказывать людям о реальном положении дел в стране.

В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.

Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное — на прошедшем в октябре 2024 года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за которое агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против — 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два — в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали «глубокий раскол в молдавском обществе», и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

