Spiegel: в Индии возмутились антироссийской статьей трех европейских послов

Немецкое издание утверждает, что визит российского лидера в Индию был важен для обеих сторон как в политическом, так и в экономическом отношении. Россия испытывает трудности из-за санкций США в отношении ее крупнейших нефтяных компаний, а Индия, в свою очередь, надеется найти в РФ рынки сбыта своих товаров, экспорт которых в Соединенные Штаты сократился наполовину из-за тарифной политики президента Дональда Трампа, утверждает Spiegel. В материале говорится, что во взаимной торговле двух стран в настоящее время наблюдается значительный дисбаланс: экспорт России в Индию оценивается в $63 млрд, поставки индийских товаров в РФ — в $5 млрд.