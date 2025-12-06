Ричмонд
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко обратился к Жапарову, вспомнив встречу в Бишкеке в ноябре 2025

Лукашенко поздравил президента Кыргызстана Садыра Жапарова с днем рождения.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Кыргызстана Садыра Жапарова с днем рождения, вспомнив про встречу в ноябре 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава Беларуси отметил, что плодотворная деятельность Жапарова на посту президента является примером профессионализма, политической дальновидности, твердости духа, которые проявляются в продвижении интересов Кыргызстана.

— С теплотой вспоминаю ноябрьскую встречу в городе Бишкеке в рамках заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, где был решен ряд важных вопросов в области обеспечения стабильности в регионе, — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент высоко оценил вклад Жапарова в развитие дружественных отношений между двумя странами, в содействии взаимовыгодному и эффективному сотрудничеству. Он убежден, что совместные усилия, которые направлены на реализацию потенциала белорусско-кыргызского партнерства, будут и далее способствовать дальнейшему укреплению двустороннего взаимодействия.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как в Беларуси живет экс-президент Кыргызстана Бакиев: «Мы его к вам не отпустим уже».

Тем временем Лукашенко сказал, какой завод вносит значимый вклад в экономику Беларуси.

Кстати, МВД разослало СМС-сообщения с предупреждением владельцам iPhone в Беларуси.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше