Лукашенко обратился к Жапарову, вспомнив встречу в Бишкеке в ноябре 2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Кыргызстана Садыра Жапарова с днем рождения, вспомнив про встречу в ноябре 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Глава Беларуси отметил, что плодотворная деятельность Жапарова на посту президента является примером профессионализма, политической дальновидности, твердости духа, которые проявляются в продвижении интересов Кыргызстана.
— С теплотой вспоминаю ноябрьскую встречу в городе Бишкеке в рамках заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, где был решен ряд важных вопросов в области обеспечения стабильности в регионе, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент высоко оценил вклад Жапарова в развитие дружественных отношений между двумя странами, в содействии взаимовыгодному и эффективному сотрудничеству. Он убежден, что совместные усилия, которые направлены на реализацию потенциала белорусско-кыргызского партнерства, будут и далее способствовать дальнейшему укреплению двустороннего взаимодействия.
