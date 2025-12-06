Лукашенко обратился к Жапарову, вспомнив встречу в Бишкеке в ноябре 2025

Президент высоко оценил вклад Жапарова в развитие дружественных отношений между двумя странами, в содействии взаимовыгодному и эффективному сотрудничеству. Он убежден, что совместные усилия, которые направлены на реализацию потенциала белорусско-кыргызского партнерства, будут и далее способствовать дальнейшему укреплению двустороннего взаимодействия.