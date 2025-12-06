Ричмонд
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: давление на Москву поставило Запад в уязвимое положение

АНКАРА, 6 дек — РИА Новости. Западные государства, стремясь ослабить Россию и продлить конфликт на Украине, сами оказываются в положении нарастающей уязвимости, заявил турецкий публицист Исмаил Капан в колонке для издания Türkiye.

Источник: РИА "Новости"

Европа пытается очернить президента России Владимира Путина, чтобы сорвать мирное урегулирование конфликта на Украине, написал ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.

«Запад, по словам автора, просчитался в своих ожиданиях и сталкивается с последствиями собственной стратегии давления на Москву», — написал Капан.

Он напомнил, что Анкара «с самого начала направляла дипломатические усилия на установление мира». По его словам, именно Турция демонстрировала активность в поиске переговорного решения, тогда как страны Запада «наоборот, делали ставку на продолжение конфликтов».

«Западные правительства, пытаясь ослабить Россию, втягиваются в ещё более сложное положение», — отметил колумнист.

Он добавил, что сейчас на Западе начинают осознавать последствия собственной политики, хотя, как выразился Капан, «сожалению, уже поздно».