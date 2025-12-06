Европа пытается очернить президента России Владимира Путина, чтобы сорвать мирное урегулирование конфликта на Украине, написал ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.
«Запад, по словам автора, просчитался в своих ожиданиях и сталкивается с последствиями собственной стратегии давления на Москву», — написал Капан.
Он напомнил, что Анкара «с самого начала направляла дипломатические усилия на установление мира». По его словам, именно Турция демонстрировала активность в поиске переговорного решения, тогда как страны Запада «наоборот, делали ставку на продолжение конфликтов».
«Западные правительства, пытаясь ослабить Россию, втягиваются в ещё более сложное положение», — отметил колумнист.
Он добавил, что сейчас на Западе начинают осознавать последствия собственной политики, хотя, как выразился Капан, «сожалению, уже поздно».