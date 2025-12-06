Новосибирцев предупредили о стрельбах на полигоне «Кольцово» в декабре

Согласно информации от администрации Барышевского сельсовета, на полигоне «Кольцово», принадлежащем Новосибирскому высшему военному командному училищу, на протяжении всего декабря будут проходить занятия с использованием боевого оружия. Жителям следует ожидать стрельб в следующие дни: 8−12, 15−19, 22−26 и 29—30 декабря 2025 года.