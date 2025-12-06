Ричмонд
Новосибирцев предупредили о стрельбах на полигоне «Кольцово» в декабре

Звуки стрельбы могут беспокоить граждан 8−12, 15−19, 22−26 и 29—30 декабря.

Источник: Аргументы и факты

В течение всего декабря в окрестностях Новосибирска будут слышны звуки стрельбы, пишут в издании «Прецедент». Местных жителей оповестили о проведении учений на полигоне, расположенном в Кольцово.

Согласно информации от администрации Барышевского сельсовета, на полигоне «Кольцово», принадлежащем Новосибирскому высшему военному командному училищу, на протяжении всего декабря будут проходить занятия с использованием боевого оружия. Жителям следует ожидать стрельб в следующие дни: 8−12, 15−19, 22−26 и 29—30 декабря 2025 года.

В сообщении, опубликованном в ВК-паблике «Сообщество Академгородка», содержится предупреждение о запрете нахождения гражданских лиц на территории полигона во время проведения военных учений. Данная мера предосторожности призвана исключить возможные несчастные случаи, связанные с несанкционированным проникновением на территорию полигона.