Путин заявил о продолжении укрепления многоплановых связей РФ и Киргизии

В послании глава российского государства подчеркнул, что Жапаров пользуется заслуженным уважением у соотечественников и обладает высоким международным авторитетом. Путин отметил, что личные усилия президента Киргизии способствовали укреплению союзничества и стратегического партнерства между Москвой и Бишкеком, а также продвижению интеграционных инициатив на евразийском пространстве.
«Тепло вспоминаю свой недавний визит в Бишкек, наши содержательные, плодотворные переговоры. И мы, конечно, продолжим конструктивную совместную работу в интересах дальнейшего упрочения многоплановых связей между Россией и Киргизией», — говорится в тексте поздравления.
Путин пожелал своему киргизскому коллеге крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в государственной деятельности.
Путин 25 ноября прилетел в Киргизию с официальным визитом. По итогам переговоров в Бишкеке было подписано совместное заявление. В рамках церемонии подписания стороны заключили ряд важных документов, включая протокол о внесении изменений в договор о развитии военно-технического сотрудничества, соглашение о сотрудничестве в области санитарно-эпидемиологического благополучия и меморандум о взаимопонимании в области кардиологии.