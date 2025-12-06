Ричмонд
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин заявил о продолжении укрепления многоплановых связей РФ и Киргизии

Президент России Владимир Путин поздравил главу Киргизии Садыра Жапарова с днем рождения. Поздравление опубликовано 6 декабря на сайте Кремля.

Итоги года с Владимиром Путиным
Источник: РИА "Новости"

В послании глава российского государства подчеркнул, что Жапаров пользуется заслуженным уважением у соотечественников и обладает высоким международным авторитетом. Путин отметил, что личные усилия президента Киргизии способствовали укреплению союзничества и стратегического партнерства между Москвой и Бишкеком, а также продвижению интеграционных инициатив на евразийском пространстве.

«Тепло вспоминаю свой недавний визит в Бишкек, наши содержательные, плодотворные переговоры. И мы, конечно, продолжим конструктивную совместную работу в интересах дальнейшего упрочения многоплановых связей между Россией и Киргизией», — говорится в тексте поздравления.

Путин пожелал своему киргизскому коллеге крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в государственной деятельности.

Путин 25 ноября прилетел в Киргизию с официальным визитом. По итогам переговоров в Бишкеке было подписано совместное заявление. В рамках церемонии подписания стороны заключили ряд важных документов, включая протокол о внесении изменений в договор о развитии военно-технического сотрудничества, соглашение о сотрудничестве в области санитарно-эпидемиологического благополучия и меморандум о взаимопонимании в области кардиологии.