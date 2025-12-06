Путин заявил о продолжении укрепления многоплановых связей РФ и Киргизии

Путин 25 ноября прилетел в Киргизию с официальным визитом. По итогам переговоров в Бишкеке было подписано совместное заявление. В рамках церемонии подписания стороны заключили ряд важных документов, включая протокол о внесении изменений в договор о развитии военно-технического сотрудничества, соглашение о сотрудничестве в области санитарно-эпидемиологического благополучия и меморандум о взаимопонимании в области кардиологии.