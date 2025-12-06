Ричмонд
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спецпредставитель Путина поддержал Дурова в одном вопросе

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев поддержал заявление основателя мессенджера Telegram Павла Дурова о давлении со стороны Европейского союза (ЕС). Об этом он написал в социальной сети X.

Источник: РИА "Новости"

«Верно — ЕС одержим продвижением ложных историй и подавлением обсуждений», — заявил Дмитриев в ответ на публикацию Дурова о том, что ЕС оказывает давление на компании, которые размещают «неудобные или инакомыслящие высказывания».

Ранее основатель Telegram раскритиковал ЕС из-за наказания компаний за их отказ от цензуры. «ЕС вводит невыполнимые правила, чтобы наказывать технологические компании, которые отказываются молча цензурировать свободу слова», — говорится в публикации.

До этого Дуров заявил, что считает теорию журналистки Кэндис Оуэнс о причастности Франции к покушению на американского консервативного активиста Чарли Кирка вполне правдоподобной.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше