«Я не думаю, что это произойдет в ближайшее время, если вообще произойдет, я думаю, вероятность очень низкая», — сказал он на форуме в Катаре.
Американской посол подчеркнул, что члены НАТО, включая США, серьезно относится к обязательствам в рамках пятой статьи Североатлантического договора.
Агрессивные планы НАТО
На днях глава Военного комитета альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что в НАТО допускают нанесение «упреждающего удара» по России. По его мнению, это можно было бы считать «оборонным действием».
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эти слова попыткой подорвать усилия по урегулированию на Украине. Заявление Каво Драгоне подводит жирную черту под мифом о «сугубо оборонительном» характере альянса и разжигает конфронтацию из-за антироссийской истерии.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Военный блок расширяет инициативы и называет это сдерживанием «агрессии» со стороны Москвы.
Так, в конце ноября организация провела учения в Средиземноморье и у побережья Италии. По данным телеканала CBS News, во время маневров были смоделированы события в случае конфликта с Россией. Как заявил главнокомандующий силами альянса в Европе Алексус Гринкевич, к 2027 году члены блока должны быть готовы вести боевые действия одновременно с Москвой и Пекином.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.