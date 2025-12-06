Bloomberg: заметного прорыва на встрече делегаций США и Украины не произошло

Роль зятя Трампа Кушнера, ранее не участвовавшего в переговорах на эту тему, Ушаков оценил положительно: «Да, это достаточно новое лицо, но он вместе с Уиткоффом весьма плодотворно работал на Ближнем Востоке, и достижение по Газе — это дело рук не только Уиткоффа, других представителей США, но и Джареда, конечно». Помощник президента России отметил, что Кушнер «уже какое-то время назад подключился к российско-американскому и украинскому досье, в частности принимал, насколько я понимаю, активное участие в подготовке тех документов, которые нам были переданы».