В Кении допустили ужесточение закона из-за вербовки для боев на Украине

По его словам, из примерно 130 зарегистрированных в Кении кадровых агентств около пяти были закрыты, деятельность трех уже приостановлена, а в отношении двух других ведется расследование. Осоро добавил, что парламентский комитет по обороне и международным отношениям занимается этим вопросом и вызвал агентства, чтобы они рассказали о том, «как они вербовали молодых людей, какую информацию они предоставляли и как оформлялись контракты».