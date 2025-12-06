Бастрыкин запросил доклад по делу об осквернении бойцом ММА памятника в Москве

Ранее в столичном ГУ МВД России сообщили, что полицейские задержали мужчину, подозреваемого в осквернении памятника ветеранам МЧС на Кременчугской улице в Москве. Его доставили в отдел МВД России по району Фили-Давыдково для выяснения всех обстоятельств произошедшего.