Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беглов назвал Александра Невского символом России и небесным покровителем Петербурга

Губернатор Северной столицы связал подвиги святого князя с современной защитой Отечества.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с Днем памяти святого благоверного князя Александра Невского, который отмечается 6 декабря. В своем обращении глава города подчеркнул особую роль исторической фигуры как покровителя Северной столицы и символа воинской доблести.

Для Санкт‑Петербурга он стал небесным покровителем. Петр Первый перенес его мощи в новую столицу России — подчеркнув преемственность всех веков русской истории.

Александр Беглов
губернатор Санкт-Петербурга

Александр Невский был канонизирован в 1547 году, но его почитание началось сразу после смерти в 1263 году. Александр Беглов провел параллели между историческими и современными событиями:

Опора на высокие духовные и нравственные ценности, на историческую память нашего народа дает нам сегодня силы защищать Отечество, строить великое будущее России.

Александр Невский скончался в 42 года, возвращаясь из Золотой Орды, приняв перед смертью схиму с именем Алексий. Петр I перенес его мощи в Санкт-Петербург в 1724 году, что закрепило особую связь святого князя с городом на Неве.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше