Путин и Жапаров обсудили стратегическое партнерство России и Киргизии

БИШКЕК, 6 дек — РИА Новости. Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров в телефонном разговоре подтвердили крепкие отношения дружбы и союзничества между странами.

Итоги года с Владимиром Путиным
Источник: © РИА Новости

«Одним из ключевых событий для кыргызско-российских отношений стал недавний визит Владимира Путина в Кыргызстан. Этот визит стал крайне плодотворным, придав дополнительный импульс стратегическому партнерству по всему спектру двусторонней повестки и способствовав его переходу на уровень углубленного сотрудничества», — сообщила пресс-служба киргизского лидера.

Путин также поздравил коллегу с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности. Кроме того, он выразил признательность за радушный прием и гостеприимство. Жапаров, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за теплые поздравления и добрые пожелания.

Отмечается, что главы государств выразили уверенность, что предстоящие встречи также послужат дальнейшему углублению плодотворного взаимодействия между Москвой и Бишкеком.