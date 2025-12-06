Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Утверждена повестка дня последних заседаний парламента Молдовы в этом году

Парламент в этом году денонсирует ещё три соглашения, заключенные в рамках СНГ.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 6 дек — Sputnik. Постоянное бюро парламента утвердило повестку дня пленарных заседаний, которые пройдут 12—19 декабря и скорее всего будут завершающими в 2025 году.

Согласно принятому документу, парламентарии намерены рассмотреть в первом чтении проекты законов о государственном бюджете, бюджете государственного социального страхования и фондах обязательного медицинского страхования на 2026 год. Также будут рассмотрены проекты законов об освобождении от уплаты пошлин на импорт для граждан из диаспоры, возвращающихся в Молдову.

Также в первом чтении депутаты рассмотрят законодательные инициативы по оптимизации процедур выдачи разрешительных документов, корректировке нормативной базы в области защиты коммерческой тайны, а также внесения изменений в некоторые нормативные акты в налоговой сфере.

На следующих пленарных заседаниях депутаты изучат во втором чтении проекты законов об организации и проведении публичных мероприятий, о волонтерстве, о государственном контроле в сфере трудовых отношений, об охране труда, об использовании, сохранении и защите почв, а также о создании европейского паспорта огнестрельного оружия.

В окончательном втором чтении в парламенте также будут рассмотрены законопроекты о денонсации трех соглашений с СНГ. Одно из таких соглашений — о безвизовом режиме для граждан СНГ, подписанное в Бишкеке в 1992 году. Его денонсация станет препятствием для граждан Таджикистана и Кыргызстана, которым потребуется виза для въезда в Молдову.

Помимо этого законодательный форум Молдовы планирует ратифицировать соглашение с Европейским союзом об участии в программе культуры и творчества «Креативная Европа». Также будут рассмотрены проекты законов о присоединении республики к Протоколу о перевозке морем пассажиров и их багажа, о присоединении к Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб, причиненный загрязнением нефтью с морских судов, а также о присоединении ко Второму протоколу к Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.