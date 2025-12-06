Утверждена повестка дня последних заседаний парламента Молдовы в этом году

Помимо этого законодательный форум Молдовы планирует ратифицировать соглашение с Европейским союзом об участии в программе культуры и творчества «Креативная Европа». Также будут рассмотрены проекты законов о присоединении республики к Протоколу о перевозке морем пассажиров и их багажа, о присоединении к Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб, причиненный загрязнением нефтью с морских судов, а также о присоединении ко Второму протоколу к Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.