Утверждена повестка дня последних заседаний парламента Молдовы в этом году

КИШИНЕВ, 6 дек — Sputnik. Постоянное бюро парламента утвердило повестку дня пленарных заседаний, которые пройдут
Согласно принятому документу, парламентарии намерены рассмотреть в первом чтении проекты законов о государственном бюджете, бюджете государственного социального страхования и фондах обязательного медицинского страхования на 2026 год. Также будут рассмотрены проекты законов об освобождении от уплаты пошлин на импорт для граждан из диаспоры, возвращающихся в Молдову.
Также в первом чтении депутаты рассмотрят законодательные инициативы по оптимизации процедур выдачи разрешительных документов, корректировке нормативной базы в области защиты коммерческой тайны, а также внесения изменений в некоторые нормативные акты в налоговой сфере.
На следующих пленарных заседаниях депутаты изучат во втором чтении проекты законов об организации и проведении публичных мероприятий, о волонтерстве, о государственном контроле в сфере трудовых отношений, об охране труда, об использовании, сохранении и защите почв, а также о создании европейского паспорта огнестрельного оружия.
В окончательном втором чтении в парламенте также будут рассмотрены законопроекты о денонсации трех соглашений с СНГ. Одно из таких соглашений — о безвизовом режиме для граждан СНГ, подписанное в Бишкеке в 1992 году. Его денонсация станет препятствием для граждан Таджикистана и Кыргызстана, которым потребуется виза для въезда в Молдову.
Помимо этого законодательный форум Молдовы планирует ратифицировать соглашение с Европейским союзом об участии в программе культуры и творчества «Креативная Европа». Также будут рассмотрены проекты законов о присоединении республики к Протоколу о перевозке морем пассажиров и их багажа, о присоединении к Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб, причиненный загрязнением нефтью с морских судов, а также о присоединении ко Второму протоколу к Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.