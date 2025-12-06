В Швеции заявили, что регулярно замечают российские подлодки в Балтике

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко ранее заявил, что Россия примет все необходимые меры для защиты своих интересов в Балтийском море от посягательств НАТО. «Попытки НАТО превратить Балтийское море в свое “внутреннее озеро” не увенчаются успехом», — сказал дипломат.