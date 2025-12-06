В Европе раскрыли плохой и очень плохой варианты из-за Трампа и Украины

Российский президент Владимир Путин заявил, что Трамп искренен в своих усилиях разрешить украинский конфликт. «У президента Трампа своя повестка дня, свои цели, тогда как мы концентрируемся на своих, не направленных против кого-либо, а нацеленных на защиту наших соответствующих интересов», — сказал он. Путин не раз отмечал готовность России к дипломатическому решению конфликта.