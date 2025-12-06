Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор наградил лучших сельхозпроизводителей Калининградской области

Награды вручили на торжестве, посвященном Дню работника сельского хозяйства.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Алексей Беспрозванных на мероприятии, приуроченном к Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, наградил лучших сельхозпроизводителей Калининградской области. Как сообщает пресс-служба областного правительства, награды от минсельхоза РФ и правительства региона получили около 100 сельхозпроизводителей.

Особо отмечены:

— «Романовский Агро» (лучшее предприятие по производству зерновых и зернобобовых культур);

— «Новое поле» (лучшие по производству масличных культур);

— «Наш край» (лучшие по производству овощей открытого грунта);

— «РОСКОН» (лучшие в рыбоконсервном производстве);

— «Русский хлеб» (лучшие в хлебопечении);

— «Гусевмолоко» (лучшее предприятие молокоперерабатывающей промышленности).

— «ДолговГрупп» (экспортер года).

Выступая на церемонии, глава региона подчеркнул, что в следующем году будут сохранены все меры поддержки калининградских аграриев, поддержка по экспорту зерновых. Будет увеличена поддержка на покупку сельхозтехники (еще на 260 единиц).