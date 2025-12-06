Губернатор наградил лучших сельхозпроизводителей Калининградской области

Губернатор Алексей Беспрозванных на мероприятии, приуроченном к Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, наградил лучших сельхозпроизводителей Калининградской области. Как сообщает пресс-служба областного правительства, награды от минсельхоза РФ и правительства региона получили около 100 сельхозпроизводителей.
Особо отмечены:
— «Романовский Агро» (лучшее предприятие по производству зерновых и зернобобовых культур);
— «Новое поле» (лучшие по производству масличных культур);
— «Наш край» (лучшие по производству овощей открытого грунта);
— «РОСКОН» (лучшие в рыбоконсервном производстве);
— «Русский хлеб» (лучшие в хлебопечении);
— «Гусевмолоко» (лучшее предприятие молокоперерабатывающей промышленности).
— «ДолговГрупп» (экспортер года).
Выступая на церемонии, глава региона подчеркнул, что в следующем году будут сохранены все меры поддержки калининградских аграриев, поддержка по экспорту зерновых. Будет увеличена поддержка на покупку сельхозтехники (еще на 260 единиц).