Турция заявила о готовности «Хамаса» передать палестинцам контроль над Газой

Без формирования «заслуживающей доверия» администрации и обученных правоохранительных органов разоружение «Хамаса» маловероятно, сказал господин Фидан Reuters. По его словам, работу полиции будут поддерживать «международные стабилизационные силы». Хакан Фидан не уточнил, о каких странах идет речь.
Мирное соглашение по Газе «Хамас» и Израиль подписали в октябре. Первый этап сделки предполагал прекращение огня, а также обмен заключенными и пленными. По информации Axios, президент США Дональд Трамп рассчитывает, что стороны перейдут ко второй фазе урегулирования до католического Рождества (25 декабря).
Второй этап включает вывод основной части израильского контингента из сектора Газа, ввод международных стабилизационных сил, а также создание новой административной структуры. По задумке США, ее возглавит «Совет мира», в который войдут около 10 лидеров арабских и западных стран.