В польском Любартове ошибочно объявили воздушную тревогу

Люблинский воевода (губернатор) Кшиштоф Коморский сообщил, что со стороны регионального центра управления чрезвычайными ситуациями, а также правительственного центра безопасности ~никаких команд о запуске аварийных сирен не поступало.~ В связи с чем он потребовал от местных властей в Любартове разъяснений. В понедельник губернатор намерен созвать на совещание мэров городов и отвечающих за кризисное управление должностных лиц, чтобы обсудить с ними инцидент в Любартове. В настоящее время власти склонны полагать, что произошла человеческая ошибка в общении, то есть один чиновник превратно понял другого.