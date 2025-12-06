Буданов оценил переговоры с Россией в Абу-Даби фразой «там все чудесно»

Спецслужбы России и Украины до сих пор находятся в контакте по гуманитарным вопросам, сообщил российский президент Владимир Путин. «Спецслужбы России и Украины всегда находились в контакте друг с другом даже в самые тяжелые времена, и сейчас они находятся. Чем они занимаются? Решением ряда гуманитарных вопросов, прежде всего это связано с обменом военнопленными», — пояснил он.