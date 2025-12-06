Турция обсудила с Россией и Украиной атаки на суда в Черном море

«Мы не хотим видеть, чтобы торговые маршруты становились целью, а торговые суда подвергались ударам, — сказал господин Фидан на форуме в Дохе (трансляция велась на YouTube).— Именно это нас беспокоило с самого начала, потому что это эскалация войны в плане ее географии и методологии».