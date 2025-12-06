В Европе анонсировали визит крупной делегации в Москву

Ранее Орбан заявил, что Бельгия справедливо боится проиграть суд России в случае конфискации ее суверенных активов. По словам политика, если бельгийские власти будут сопротивляться давлению Европейского Союза, европейцам придется признать отсутствие средств для дальнейшей поддержки Украины и поддержать усилия США по урегулированию конфликта.