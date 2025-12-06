Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Европе анонсировали визит крупной делегации в Москву

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал визит крупной бизнес-делегации в Москву. Его слова приводит РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«Огромная бизнес-делегация на днях, в начале декабря, едет в Москву», — сообщил он. Венгерский премьер уточнил, что делегаты собираются «обсуждать исключительно экономические вопросы».

Ранее Орбан заявил, что Бельгия справедливо боится проиграть суд России в случае конфискации ее суверенных активов. По словам политика, если бельгийские власти будут сопротивляться давлению Европейского Союза, европейцам придется признать отсутствие средств для дальнейшей поддержки Украины и поддержать усилия США по урегулированию конфликта.

Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен, в свою очередь, назвал Орбана единственным голосом разума в Европе относительно России.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше