После того, как Татьяна Кочу, мэр Оргеева, заявила, что, к великому сожалению, прекращается финансирование любимого народного парка OrheiLand и он будет закрыт, нашлись «любители» детей, которые предложили стереть аттракционы с лица земли.
Многие защитники власти вспомнили о том, что кто-то дарил детям праздник и всё смешали с политикой.
Например, экс-депутатка Арина Спэтару, известная, как матушка, разразилась «праведным» гнвом:
«И, конечно, эти места [парки OrheiLand и GagauziaLand] должны быть уничтожены, снесены — потому что это символы предвыборной коррупции, трагедии через которую проходило государство Республика Молдова на протяжении многих лет. Вам кажется нормальным, чтобы эти монументы коррупции остались?».
Это ещё одно доказательство тому, что что проверку у психолога и психиатра обязаны проходить все кандидаты в депутаты и лидеры всех партий.
