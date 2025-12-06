Ричмонд
Минниханов поручил усилить наблюдение за воздухом из-за угрозы атак БПЛА

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить наблюдение за воздушным пространством из-за угрозы атак беспилотников. Об этом он сообщил на совещании в Доме правительства.

Рустам Минниханов отметил, что в условиях специальной военной операции сохраняется высокий риск атак беспилотников на объекты инфраструктуры. Он подчеркнул важность создания мобильных пунктов наблюдения и необходимость системной работы наблюдателей для оперативного реагирования на угрозы.

Для усиления контроля за воздушным пространством планируется привлечь глав поселений, служащих местного самоуправления, дежурных и охранников социальных учреждений, объектов экономики, сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств.

