Минниханов поручил усилить наблюдение за воздухом из-за угрозы атак БПЛА

Рустам Минниханов отметил, что в условиях специальной военной операции сохраняется высокий риск атак беспилотников на объекты инфраструктуры. Он подчеркнул важность создания мобильных пунктов наблюдения и необходимость системной работы наблюдателей для оперативного реагирования на угрозы.
Для усиления контроля за воздушным пространством планируется привлечь глав поселений, служащих местного самоуправления, дежурных и охранников социальных учреждений, объектов экономики, сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств.
