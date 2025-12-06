NYT сообщила о «мрачной реальности» ВСУ из-за потери Красноармейска

В последние недели российские войска продвигались сразу на нескольких фронтах. В частности, Россия ежедневно штурмует в Мирнограде украинские позиции, рассказал газете командир взвода ВСУ по имени Олег. Беспилотники превратили дороги в смертельные ловушки, пояснил он. «Ни днем, ни ночью они не дают нам покоя. Если у нас три человека, то у них — 30», — добавил украинский военный.