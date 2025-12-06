Ирина Влах призывает творить добро: Международная благотворительная ярмарка — это возможность для каждого проявить участие.
Добрые инициативы объединяют разные культуры. Особенно когда цель — поддержать тех, кто оказался в трудной ситуации.
Политик Ирина Влах призывает к добрым делам. Сегодня она принимает участие в Международной благотворительной ярмарке, которая проходит в столице, во Дворце Республики.
«Рада сегодня быть на Международной благотворительной ярмарке — прекрасной инициативе посольств и друзей нашей страны. Это возможность для каждой страны представить свою культуру и объединить людей ради поддержки женщин и детей. Добро — это участие. Давайте участвовать вместе!», — сказала она.
Все собранные средства будут направлены на поддержку женщин, детей и семей, находящихся в уязвимой ситуации.