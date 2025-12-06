Тирасполь призывает Кишинев возобновить сотрудничество правоохранительных органов

КИШИНЕВ, 6 дек — Sputnik. Кишиневу и Тирасполю следует возобновить сотрудничество по линии правоохранительных органов в связи с громкими инцидентами в Молдове, связанными с незаконной деятельностью. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев.
«Это все риски и угрозы. Риски безопасности, риски и угрозы для правоохранительной деятельности, для здоровья людей. Поэтому мы убеждены в том, что молдавская сторона должна адекватно подходить к вопросам борьбы с преступностью, которая не имеет границ. Нужно делать все для того, чтобы не допускать таких явлений», — сказал Игнатьев в эфире местного телеканала.
Он напомнил, что 20 ноября таможня Румынии задержала на границе с Молдовой грузовик с огнестрельным оружием и гранатометами, а МВД республики сообщило, что в ходе, проведенной транснациональной операции правоохранители ликвидировали четыре подпольные лаборатории по производству амфетамина и метамфетамина: две в Молдове и по одной в Польше и Венгрии.
«Мы знаем исторически, что преступники, совершающие преступления в Молдове, зачастую могут скрываться на территории Приднестровья и наоборот. Это тоже очень важная тема, которая является крайне значимой. Так вот, молдавская сторона в одностороннем порядке вышла из договоренности еще в 2004 году. Приднестровье из этих соглашений не выходило», — добавил Игнатьев.
Договоренность между Кишиневом и Тирасполем о сотрудничестве правоохранительных органов была достигнута в 1999 году. Она предполагала обмен данными и другой информацией для оперативной борьбы с преступностью.