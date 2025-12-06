Ричмонд
Макрон встретится 8 декабря с Зеленским, Стармером и Мерцем

Президент Франции Эмманюэль Макрон 8 декабря встретится в Лондоне с украинским коллегой Владимиром Зеленским, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Темой переговоров станет урегулирование на Украине, сообщил французский президент.

Источник: Reuters

Цель встречи — подвести итоги переговоров, которые США проводят с Россией и Украиной, уточнил Эмманюэль Макрон.

«Мы продолжим эти усилия вместе с американцами, чтобы предоставить Украине гарантии безопасности, без которых прочный мир невозможен», — написал Макрон в соцсети Х.

2 декабря в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Стороны обсуждали в том числе территориальные вопросы, но компромисса не достигли, сообщал помощник президента России Юрий Ушаков. Итоги визита американской делегации в Москву США обсудили с украинской стороной.

