Макрон встретится 8 декабря с Зеленским, Стармером и Мерцем

2 декабря в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Стороны обсуждали в том числе территориальные вопросы, но компромисса не достигли, сообщал помощник президента России Юрий Ушаков. Итоги визита американской делегации в Москву США обсудили с украинской стороной.