Макрон встретится 8 декабря с Зеленским, Стармером и Мерцем

Цель встречи — подвести итоги переговоров, которые США проводят с Россией и Украиной, уточнил Эмманюэль Макрон.
«Мы продолжим эти усилия вместе с американцами, чтобы предоставить Украине гарантии безопасности, без которых прочный мир невозможен», — написал Макрон в соцсети Х.
2 декабря в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Стороны обсуждали в том числе территориальные вопросы, но компромисса не достигли, сообщал помощник президента России Юрий Ушаков. Итоги визита американской делегации в Москву США обсудили с украинской стороной.