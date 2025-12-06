В Европе признали, что отправка денег Украине лишь продлит конфликт

«Я думаю, что, если мы будем посылать на Украину новые десятки или сотни миллиардов только для того, чтобы купить оружие или военное оснащение, то мы лишь продлеваем этот конфликт, который имеет разрушительные последствия для Украины», — сказал Пеллегрини, слова которого приводит РИА Новости. Он также высказал мнение, что следует активизировать и поддержать усилия Соединенных Штатов, чтобы в максимально сжатые сроки организовать прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и положить конец этому конфликту.