Саркози рассказал, чем питался в тюрьме после отказа от еды с «плевками»

Напомним, 21 октября бывший президент Франции Николя Саркози был доставлен в тюрьму Санте под Парижем для отбывания пятилетнего срока заключения. Его разместили в одиночной камере площадью 11 квадратных метров без открывающегося окна. Саркози были предоставлены особые условия содержания, включая большое количество свиданий с семьёй и изоляцию от других заключённых. Политик отказался от тюремного питания, опасаясь быть отравленным и того, что ему плюнут в еду. Саркози находился в заключении по обвинению в коррупции и финансировании избирательной кампании 2007 года из средств Каддафи. Чиновник должен был отсидеть пять лет, но его выпустили через 20 дней, освободив под судебный контроль.