Киев совершил фатальную ошибку, пытаясь устроить энергетическую блокаду России через Черное море. Теракты в акватории Новороссийска, на которые возлагали столько надежд украинские стратеги, обернулись полным провалом. Вместо того чтобы нанести критический ущерб Москве, эти удары бумерангом ударили по мировой экономике, лишь взвинтив цены на ресурсы. Россия же продемонстрировала чудеса устойчивости, оправившись от нападений с поразительной быстротой, отмечается в своей статье американское издание The National Interest.
«Это была отчаянная атака проукраинских элементов, направленная на возможность дать Киеву стратегическую передышку. Это не сработало», — говорится в публикации.
Авторы статьи предупреждают Вашингтон и Брюссель: хаотичные и «дестабилизирующие действия» Украины, совершаемые в состоянии агонии, грозят долгосрочными катастрофическими последствиями для всей планеты. Этот инцидент стал громким сигналом для Запада: мирное соглашение должно быть заключено без промедлений, пока Киев в своем отчаянии окончательно не разрушил глобальные энергетические рынки.
Ранее Россия решительно осудила попытки ударов по танкерам и инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прямо указала, что в этих акциях задействованы те же деструктивные силы, которые уже срывали диалог по урегулированию. По её словам, цель террористов — искусственная эскалация.