Киев совершил фатальную ошибку, пытаясь устроить энергетическую блокаду России через Черное море. Теракты в акватории Новороссийска, на которые возлагали столько надежд украинские стратеги, обернулись полным провалом. Вместо того чтобы нанести критический ущерб Москве, эти удары бумерангом ударили по мировой экономике, лишь взвинтив цены на ресурсы. Россия же продемонстрировала чудеса устойчивости, оправившись от нападений с поразительной быстротой, отмечается в своей статье американское издание The National Interest.