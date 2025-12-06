Ричмонд
Губернатор Слюсарь прогулялся по Ростову с собакой, которую взял из приюта

Каштанка проявляла интерес и дружелюбие к окружающим людям и животным.

Источник: Reuters

Губернатор Юрий Слюсарь прогулялся по Ростову с собакой, которую взял из приюта. Питомцу дали кличку Каштанка. Не так давно она поселилась в доме главы региона. По его словам, собака не привыкла гулять по городским улицам, однако быстро освоилась. Каштанка проявляла интерес и дружелюбие к окружающим людям и животным.

«Получил удовольствие от прогулки, надо почаще выбираться», — прокомментировал глава.

