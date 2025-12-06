Ландау заявил, что ЕС потратил больше средств на газ из РФ, чем на Украину

Заместитель Государственного секретаря США Кристофер Ландау выступил с заявлением, что страны Евросоюза с 2022 по 2024 год потратили больше денег на покупку российского газа, чем на помощь Украине.
Так американский политик ответил на слова военного аналитика Джимми Раштона, который поинтересовался у Ландау, может ли замгоссекретаря написать «длинный, ворчливый,… неимоверно ноющий пост» о поездке в Брюссель.
«Вы находитесь на Украине… Вы знали, что нации Европы на самом деле отправили значительно больше денег России с 2022 до 2024, чем они дали Украине?» — написал Ландау в соцсетях.
Напомним, ранее Совет и Парламент Европейского союза достигли соглашения о регламенте постепенного отказа от импорта природного газа из России к 2027 году.