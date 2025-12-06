Российские инструкторы и военные ЦАР уничтожили 13 боевиков

Ранее сообщалось, что Центрально-Африканской Республике наблюдаются значительные позитивные изменения в сфере безопасности. Менее чем за месяц после официальной церемонии разоружения группировок UPC и 3R, в Банги, около 700 боевиков добровольно сложили оружие. Проводимая работа демонстрирует высокую эффективность, чуть менее, чем за месяц — сдалось порядка 700 боевиков.