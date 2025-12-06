Ричмонд
Российские инструкторы и военные ЦАР уничтожили 13 боевиков

Российские военные специалисты совместно с силами Вооружённых сил Центральноафриканской Республики провели успешную операцию по ликвидации боевиков в префектуре Ухам. Соответствующая информация опубликована в телеграм-канале Содружества офицеров за международную безопасность.

Согласно сообщению, в ходе огневого налёта было уничтожено 13 боевиков, один захвачен в плен. Изъято значительное количество оружия, включая пулемёты, гранатомёты и автоматы. Операция стала возможной благодаря информации от местных жителей. Потерь среди союзных сил нет, операция продолжается.

Ранее сообщалось, что Центрально-Африканской Республике наблюдаются значительные позитивные изменения в сфере безопасности. Менее чем за месяц после официальной церемонии разоружения группировок UPC и 3R, в Банги, около 700 боевиков добровольно сложили оружие. Проводимая работа демонстрирует высокую эффективность, чуть менее, чем за месяц — сдалось порядка 700 боевиков.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.