В США резко высказались о требованиях Европы по миру Украине

Автор материала указывает, что игнорирование этой реальности равносильно продлению конфликта на годы, при этом Украина рискует к моменту возможных переговоров оказаться в ещё худшем положении. Издание также критикует европейские страны за то, что те вместо активных действий по поиску мира предпочитают ограничиваться публичной риторикой и критикой с трибун.