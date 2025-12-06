В Тауэре активисты облили заварным кремом витрину с королевскими драгоценностями

На кадрах, которыми поделилась группа, видно, как один из демонстрантов вынимает из пакета большой фольгированный поднос с крамблом и ударяет им по стеклу, защищающему корону Британской империи. Другой несколько раз вылил на переднюю часть витрины ярко-желтый заварной крем. Затем активисты показали лозунги на футболках, гласящие: «Вернем себе власть!» Один из них выкрикнул: «Британия сломана. Мы пришли сюда, в сокровищницу нации, чтобы вернуть себе власть!» Двое активистов также держали перед витриной плакат с надписью «Демократия рухнула — обложите налогом богатых».