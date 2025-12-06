В Тауэре активисты облили заварным кремом витрину с королевскими драгоценностями

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Активисты облили кремом и испачкали десертом витрину с королевскими драгоценностями в лондонском Тауэре, сообщает газета The Independent.
Ответственность за акцию взяла на себя группа Take Back Power, которая заявляет, что выступает за повышение налогов для богатых.
В опубликованном в сети заявлении группа сообщила, что двое протестующих облили витрину с королевскими драгоценностями заварным кремом и яблочным крамблом.
На кадрах, которыми поделилась группа, видно, как один из демонстрантов вынимает из пакета большой фольгированный поднос с крамблом и ударяет им по стеклу, защищающему корону Британской империи. Другой несколько раз вылил на переднюю часть витрины ярко-желтый заварной крем. Затем активисты показали лозунги на футболках, гласящие: «Вернем себе власть!» Один из них выкрикнул: «Британия сломана. Мы пришли сюда, в сокровищницу нации, чтобы вернуть себе власть!» Двое активистов также держали перед витриной плакат с надписью «Демократия рухнула — обложите налогом богатых».
По факту инцидента задержаны четыре человека за нанесение ущерба имуществу хранилища. А само хранилище, где выставлены артефакты, известное как «Дом драгоценностей», было временно закрыто для посетителей.
Независимая благотворительная организация Historic Royal Palaces заявила, что королевские драгоценности не пострадали во время инцидента.
Ранее участники группы Take Back Power атаковали отель Ritz, высыпав мешки с навозом рядом с его рождественской елкой.
Лондонский Тауэр ежегодно привлекает более 3 млн посетителей. В башне представлена коллекция королевских драгоценностей, и центральное место в экспозиции занимают коронационные регалии. -0-