МИД РФ: попытки изъятия активов на Западе создают риски для всех стран

В МИД России выразили мнение, что действия по конфискации государственных активов в западных странах представляют собой угрозу для всех государств, чьи финансовые ресурсы размещены в этих юрисдикциях.
Как отмечается в заявлении, размещенном на официальном интернет-ресурсе ведомства после проведения сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной Международному дню борьбы с односторонними принудительными мерами, подобные попытки экспроприации активов центральных банков могут иметь серьезные последствия.
Кроме того, в сообщении подчеркивается, что Российская Федерация совместно с партнерами по международному сообществу продолжит активно противодействовать нелегитимным односторонним санкционным мерам.
Ранее также отмечалось, что вероятное изъятие российских замороженных активов в Евросоюзе может повлиять на роль евро как мировой резервной валюты.