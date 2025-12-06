Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД РФ: попытки изъятия активов на Западе создают риски для всех стран

Россия продолжит активно противодействовать нелегитимным односторонним санкциям.

Источник: Аргументы и факты

В МИД России выразили мнение, что действия по конфискации государственных активов в западных странах представляют собой угрозу для всех государств, чьи финансовые ресурсы размещены в этих юрисдикциях.

Как отмечается в заявлении, размещенном на официальном интернет-ресурсе ведомства после проведения сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной Международному дню борьбы с односторонними принудительными мерами, подобные попытки экспроприации активов центральных банков могут иметь серьезные последствия.

Кроме того, в сообщении подчеркивается, что Российская Федерация совместно с партнерами по международному сообществу продолжит активно противодействовать нелегитимным односторонним санкционным мерам.

Ранее также отмечалось, что вероятное изъятие российских замороженных активов в Евросоюзе может повлиять на роль евро как мировой резервной валюты.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше