Байден допустил оговорку в названии США

83-летний экс-президент США Джо Байден допустил оговорку в названии родной страны, назвав ее «Америготит» (Amerigotit).
«Пока мы сохраняем веру, надежду и поднимаемся снова, и помним, кто, черт возьми, мы такие — мы Соединенные Штаты Америготит», — сказал бывший американский лидер.
Напомним, во время своего президентства Байден регулярно допускал оговорки и ляпы во время публичных выступлений. Он также неоднократно спотыкался, падал, путался и ошибался.
Ранее сообщалось, что Байден произнес набор бессвязных слов, описывая разговор с Путиным.
В ходе торжественного ужина в Белом доме Байден оговорился, назвав себя своим мужем.
Узнать больше по теме
Биография Джо Байдена: детство, семья, карьера, фото
Джо Байден — действующий президент США, один из опытнейших политиков на мировой арене. Отказавшийся переизбираться на второй срок демократ прошел внушительный путь: разбираем основные моменты его местами трагической биографии.Читать дальше