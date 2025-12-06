Ричмонд
Байден допустил оговорку в названии США

Экс-президент США окрестил родную страну чем-то созвучным с «Америготит».

Источник: Аргументы и факты

83-летний экс-президент США Джо Байден допустил оговорку в названии родной страны, назвав ее «Америготит» (Amerigotit).

«Пока мы сохраняем веру, надежду и поднимаемся снова, и помним, кто, черт возьми, мы такие — мы Соединенные Штаты Америготит», — сказал бывший американский лидер.

Напомним, во время своего президентства Байден регулярно допускал оговорки и ляпы во время публичных выступлений. Он также неоднократно спотыкался, падал, путался и ошибался.

Ранее сообщалось, что Байден произнес набор бессвязных слов, описывая разговор с Путиным.

В ходе торжественного ужина в Белом доме Байден оговорился, назвав себя своим мужем.

