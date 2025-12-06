Зеленский сообщил, что провел телефонной разговор с Уиткоффом и Кушнером

Ранее KP.RU сообщал, что 4−5 декабря в Майами состоялись переговоры делегаций США и Украины. Контакты, в которых участвовали Стив Уиткофф и глава СНБО Рустем Умеров не помогли достичь значимого прогресса в урегулировании и не привели к какому-либо серьезному результату.