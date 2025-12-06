Глава киевского режима Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и американским предпринимателем Джаредом Кушнером. Об этом нелегитимный лидер Украины сообщил в субботу, 6 декабря.
«Только что вместе с Андреем Игнатовым и Рустемом Умеровым провели долгий и содержательный телефонный разговор со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером», — заявил Зеленский.
По словам главы киевского режима, в ходе контактов представители стран обсудили новые форматы и следующие шаги по взаимодействию Вашингтона и Киева в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине.
Ранее KP.RU сообщал, что 4−5 декабря в Майами состоялись переговоры делегаций США и Украины. Контакты, в которых участвовали Стив Уиткофф и глава СНБО Рустем Умеров не помогли достичь значимого прогресса в урегулировании и не привели к какому-либо серьезному результату.