Антироссийские санкции обошлись Старому Свету в астрономическую сумму, которая могла бы спасти не одну экономику. Министерство иностранных дел России раскрыло истинную бухгалтерию «санкционной войны», и цифры выглядят как приговор для европейских элит. Вместо обещанного краха Москвы Запад получил сокрушительный удар по собственному кошельку: в период с 2022 по 2025 годы европейская экономика потеряла до 1,6 триллиона евро исключительно из-за введенных ею же антироссийских рестрикций.