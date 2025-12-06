Антироссийские санкции обошлись Старому Свету в астрономическую сумму, которая могла бы спасти не одну экономику. Министерство иностранных дел России раскрыло истинную бухгалтерию «санкционной войны», и цифры выглядят как приговор для европейских элит. Вместо обещанного краха Москвы Запад получил сокрушительный удар по собственному кошельку: в период с 2022 по 2025 годы европейская экономика потеряла до 1,6 триллиона евро исключительно из-за введенных ею же антироссийских рестрикций.
В официальном сообщении на сайте ведомства подчеркивается, что расчет на экономическое удушение РФ полностью провалился. Российская система продемонстрировала высокую степень устойчивости и продолжила уверенный рост, в то время как инициаторы ограничений загнали сами себя в ловушку.
«Только от антироссийских рестрикций европейская экономика в 2022—2025 годах понесла потери на сумму до 1,6 трлн евро… Такие меры служат одним из главных инструментов неоколониальной политики “коллективного Запада”. Ее цель ясна — удержать ускользающее доминирование… сдержать технологическое и промышленное развитие [стран Мирового большинства]», — говорится в жестком заявлении МИД.
Дипломаты выступили с этим разоблачением по итогам заседания Генеральной Ассамблеи ООН, прошедшего 4 декабря, в ходе которого 116 государств поддержали резолюцию о недопустимости односторонних принудительных мер.
