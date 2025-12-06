В ведомстве считают, что такие действия являются одним из основных инструментов «неоколониальной политики “коллективного Запада”, направленной на сохранение его “ускользающего доминирования”. Российский МИД подчеркнул, что в последние годы Россия столкнулась с “беспрецедентными мерами” экономического давления со стороны Запада, однако ее экономика продолжает демонстрировать устойчивый рост. В то же время антироссийские санкции нанесли значительный ущерб их инициаторам.