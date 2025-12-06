С 2022 года экономика европейских стран понесла убытки до 1,6 триллиона евро в результате антироссийских санкций. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России, озвученном на заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), приуроченном к Международному дню борьбы с односторонними принудительными мерами.
В ведомстве считают, что такие действия являются одним из основных инструментов «неоколониальной политики “коллективного Запада”, направленной на сохранение его “ускользающего доминирования”. Российский МИД подчеркнул, что в последние годы Россия столкнулась с “беспрецедентными мерами” экономического давления со стороны Запада, однако ее экономика продолжает демонстрировать устойчивый рост. В то же время антироссийские санкции нанесли значительный ущерб их инициаторам.
— Только от антироссийских рестрикций европейская экономика в 2022—2025 годах понесла потери на сумму до 1,6 триллиона евро, — говорится в материале.
Министерство также отметило, что принудительное изъятие суверенных активов Центрального банка создает риски для всех стран, имеющих средства на Западе.
Тем временем продолжается спор вокруг замороженных активов РФ. Многие страны хотят направить их на помощь Украине. Другие отмечают, что это будет нарушением международного права. По информации Bloomberg, Соединенные Штаты работают с несколькими странами Европейского союза для того, чтобы не допустить изъятие замороженных активов РФ для кредита Украине.