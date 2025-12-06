Утверждения о якобы «угрозе» со стороны России применяются Евросоюзом, чтобы оправдать дальнейшее вооружение Киева, сказал член Совфеда РФ Алексей Пушков.
Как предположил Пушков, жители европейских государств видят, что подобные заявления — фикция, но власти стран ЕС пытаются использовать антироссийскую истерию.
Американское руководство, по мнению Пушкова, вряд ли одобрит военный конфликт с Россией, но страны Евросоюза могут попробовать действовать самостоятельно.
