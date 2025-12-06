Подоляка: российские дроноводы взяли под огневой контроль все Гуляйполе

Все пути на территории запорожского города Гуляйполе контролируются российскими операторами БПЛА, что оборачивается для ВСУ большими потерями на логистике, сообщил военный блогер Юрий Подоляка в видеообзоре, опубликованном в субботу в его Telegram-канале.
«Противник имеет очень нехорошую логистику. На логистике он теряет очень много. … Потому что город охвачен, а наши дронщики контролируют здесь все», — заявил он.
Подоляка сообщил о штурмовых действиях российских военных на севере и северо-востоке Гуляйполя, создавших большие проблемы для украинских боевиков в этих частях города. По информации блогера, противнику не удалось решить эти проблемы переброской резервов.
При этом российские подразделения, согласно сведениям Подоляки, имеют тактические успехи в городе.
Ранее председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой рассказал aif.ru о пресечении российскими операторами БПЛА попытки украинских боевиков прорваться в Гуляйполе для эвакуации оставшихся в городе иностранных советников.
Также сообщалось о нанесении бомбовых ударов по местам скопления и позициям военнослужащих ВСУ на территории Гуляйполя. Telegram-канал «Воин DV» сообщил, что российские военные «размягчают» оборону противника в городе фугасными бомбами.