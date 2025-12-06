Ричмонд
Подоляка: российские дроноводы взяли под огневой контроль все Гуляйполе

Блогер сообщил о существенных потерях противника на логистике и больших проблемах у украинских боевиков на севере и северо-востоке города.

Источник: Аргументы и факты

Все пути на территории запорожского города Гуляйполе контролируются российскими операторами БПЛА, что оборачивается для ВСУ большими потерями на логистике, сообщил военный блогер Юрий Подоляка в видеообзоре, опубликованном в субботу в его Telegram-канале.

«Противник имеет очень нехорошую логистику. На логистике он теряет очень много. … Потому что город охвачен, а наши дронщики контролируют здесь все», — заявил он.

Подоляка сообщил о штурмовых действиях российских военных на севере и северо-востоке Гуляйполя, создавших большие проблемы для украинских боевиков в этих частях города. По информации блогера, противнику не удалось решить эти проблемы переброской резервов.

При этом российские подразделения, согласно сведениям Подоляки, имеют тактические успехи в городе.

Ранее председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой рассказал aif.ru о пресечении российскими операторами БПЛА попытки украинских боевиков прорваться в Гуляйполе для эвакуации оставшихся в городе иностранных советников.

Также сообщалось о нанесении бомбовых ударов по местам скопления и позициям военнослужащих ВСУ на территории Гуляйполя. Telegram-канал «Воин DV» сообщил, что российские военные «размягчают» оборону противника в городе фугасными бомбами.

