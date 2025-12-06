Европа боится быть исключенной из урегулирования конфликта на Украине

По словам сенатора, в Вашингтоне сейчас воспринимают Европу прежде всего как источник расходов, политических осложнений и рисков для безопасности США. Пушков подчеркнул, что, по его оценке, нынешний глава Белого дома не разделяет концепцию «стратегического поражения России», на которой ранее строилась политика части западных элит. Сенатор добавил, что в условиях, когда Украина, по мнению американского руководства, не способна выполнить роль «антироссийского тарана», ее значимость для США и их союзников может снижаться.