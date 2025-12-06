Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушков: Макрону видятся русские у ворот Парижа

В Евросоюзе заявления о якобы угрозе со стороны России используются как обоснование для финансирования Украины и наращивания поставок вооружения. С таким заявлением выступил сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков.

По мнению Алексея Пушкова, европейские лидери опасаются российской угрозы.

В Евросоюзе заявления о якобы угрозе со стороны России используются как обоснование для финансирования Украины и наращивания поставок вооружения. С таким заявлением выступил сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков.

«Вся эта риторика нужна, чтобы оправдать дальнейшее финансирование и вооружение Киева со стороны Европы. Например, [президент Франции Эммануэль] Макрон утверждает, что “видит русских у ворот Парижа”. Французы понимают, конечно, что это фикция, но антироссийская истерия позволяет французским властям и других стран Евросоюза оправдывать продолжение политической, финансовой и военной поддержки Украины», — написал политик в своем telegam-канале.

Пушков подчеркнул, что Россия не намерена нападать на европейские страны, поскольку у Москвы отсутствуют какие-либо претензии к ЕС. Он также отметил, что действующая администрация США вряд ли одобрит развязывание военного противостояния НАТО с Россией.

Против войны с РФ в Европе категорично выступает Венгрия, пишет RT. Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва не собирается захватывать европейские территории. Но если Евросоюз захочет развязать конфликт, то Россия готова к этому «прямо сейчас», напоминает «Национальная служба новостей».

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше