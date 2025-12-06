Kyiv Post узнал, что США пообещали Украине больше оружия к Рождеству

Военная поддержка будет увеличена несмотря на то, что Вашингтон предупредил европейских союзников, что США больше не будут основным гарантом безопасности в рамках НАТО в части неядерного вооружения, рассказали источники Kyiv Post. По их сведениям, Пентагон предупредил, что Индо-Тихоокеанский регион остается главным приоритетом для США, и страна «не может вести две войны одновременно», в связи с чем радикальная перестройка оборонных обязательств внутри НАТО не подлежит обсуждению.