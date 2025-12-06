Kyiv Post узнал, что США пообещали Украине больше оружия к Рождеству

«Поддержка Украины сохраняется, но Европа должна быть готова к НАТО, в котором Соединенные Штаты больше не будут автоматически первой реагировать», — пояснил один из собеседников издания.
Военная поддержка будет увеличена несмотря на то, что Вашингтон предупредил европейских союзников, что США больше не будут основным гарантом безопасности в рамках НАТО в части неядерного вооружения, рассказали источники Kyiv Post. По их сведениям, Пентагон предупредил, что Индо-Тихоокеанский регион остается главным приоритетом для США, и страна «не может вести две войны одновременно», в связи с чем радикальная перестройка оборонных обязательств внутри НАТО не подлежит обсуждению.
Как заявили американские чиновники, пишет Kyiv Post, большая часть оборонных обязательств должна перейти Европе к 2027 году. Об этом же дедлайне накануне сообщал Reuters.
США прекратили «бесконечную» выдачу Украине чеков и сохранили лишь схему поставок оружия через НАТО, заявили в Белом доме в начале декабря, комментируя коррупционные расследования на Украине. Там считают, что деньгами американских налогоплательщиков злоупотребляли.
Летом американский лидер Дональд Трамп анонсировал новую схему поставок оружия Украине: США продают вооружение для Киева НАТО за счет стран Европы, и уже блок отправляет его Украине. Министр финансов США Скотт Бессент говорил, что Вашингтон продает оружие с наценкой 10%. Механизм получил название Priority Ukraine Requirements List (PURL).