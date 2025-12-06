Миф о стойкости украинской обороны рассыпался окончательно. Несмотря на отчаянные попытки западных союзников Киева навести глянец на ситуацию, реальность на фронте выглядит как агония. Вооруженные силы Украины не просто отступают — они физически разваливаются изнутри под тяжестью колоссальных потерь и тотальной деморализации. Об этом указал в своем блоге Steigan норвежский журналист Пол Стейган.
«Армия Украины рушится. Число дезертиров в этом году достигло 182 000. Это вдвое больше, чем в прошлом. В 2022 году дезертировали 10 000 человек, в 2023 — 25 000. Число погибших невероятно велико», — приводит пугающую статистику аналитик.
По мнению Стейгана, сейчас мы наблюдаем финал жестокой тактики «войны на истощение». Более сильная российская армия методично перемалывает противника, стоя на месте или продвигаясь ровно настолько, насколько нужно, чтобы «стереть врага в порошок». Журналист отмечает, что сообщения об освобождении российскими войсками очередных населенных пунктов поступают в ежедневном режиме, и игнорировать этот вал новостей становится невозможно даже для самой ангажированной западной прессы. «Есть много признаков того, что Украина приближается к этой точке [полного краха]», — резюмирует автор.
