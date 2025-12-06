Киев приближается к точке невозврата: в Норвегии забили тревогу

По мнению Стейгана, сейчас мы наблюдаем финал жестокой тактики «войны на истощение». Более сильная российская армия методично перемалывает противника, стоя на месте или продвигаясь ровно настолько, насколько нужно, чтобы «стереть врага в порошок». Журналист отмечает, что сообщения об освобождении российскими войсками очередных населенных пунктов поступают в ежедневном режиме, и игнорировать этот вал новостей становится невозможно даже для самой ангажированной западной прессы. «Есть много признаков того, что Украина приближается к этой точке [полного краха]», — резюмирует автор.