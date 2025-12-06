В Таиланде пострадали 18 туристов при столкновении локомотива и пассажирского состава

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Локомотив столкнулся с пассажирским составов в провинции Канчанабури на западе Таиланда, в результате чего пострадали 18 таиландских и иностранных туристов, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Khaosod.
Инцидент произошел на железнодорожной станции Намток, где пассажирские вагоны ждали плановой смены локомотива. Внезапно подошедший тепловоз врезался с большой силой в пассажирский вагон, из-за чего находящиеся внутри люди получили травмы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
По словам сотрудников станции, причиной столкновения стала неисправность маневрового локомотива. По предварительной информации, когда он двигался задним ходом к стоящим вагонам, у него отказали тормоза. -0-