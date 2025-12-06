В Таиланде пострадали 18 туристов при столкновении локомотива и пассажирского состава

Инцидент произошел на железнодорожной станции Намток, где пассажирские вагоны ждали плановой смены локомотива. Внезапно подошедший тепловоз врезался с большой силой в пассажирский вагон, из-за чего находящиеся внутри люди получили травмы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.