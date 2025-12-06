Ричмонд
Кобахидзе раскритиковал «Би-би-си»

Британский телевещатель «Би-би-си» говорит ложными фактами, сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Кобахидзе сказал, что в прошлом «Би-би-си» имело высокую репутацию, после чего раскритиковал как британские, так и другие европейские СМИ.

«Би-би-си» 1 декабря опубликовала материал, в котором говорится, что грузинские власти якобы применяли запрещенные вещества против протестующих в 2024 году. Служба безопасности Грузии заявила, что провела расследование и опровергла утверждения телерадиокомпании.

