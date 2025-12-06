Трамп провел телефонный разговор с Роналду

В ноябре Роналду и его спутница Джорджина Родригес были приглашены на прием в Вашингтоне. В ходе визита американский президент лично провел для них экскурсию по Белому дому. Трамп также отметил, что встреча с таким известным спортсменом оказала положительное влияние на его отношения с сыном Бэрроном.