Трамп провел телефонный разговор с Роналду

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с известным футболистом Криштиану Роналду, выступающим за сборную Португалии и саудовский клуб «Аль-Наср».
В своем сообщении на платформе Truth Social американский лидер отметил, что португалец только что связался с ним по телефону, чтобы выразить благодарность за экскурсию по Белому дому и Овальному кабинету, проведенную на этой неделе.
«Какой невероятный он парень, не только как спортсмен, но и как человек» — подчеркнул Трамп.
В ноябре Роналду и его спутница Джорджина Родригес были приглашены на прием в Вашингтоне. В ходе визита американский президент лично провел для них экскурсию по Белому дому. Трамп также отметил, что встреча с таким известным спортсменом оказала положительное влияние на его отношения с сыном Бэрроном.
Накануне Трамп также опубликовал видео, сгенерированное искусственным интеллектом, в котором он играет в футбол с Роналду в своем кабинете.