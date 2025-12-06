Ричмонд
Трамп провел телефонный разговор с Роналду

Трамп назвал футболиста невероятным парнем.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с известным футболистом Криштиану Роналду, выступающим за сборную Португалии и саудовский клуб «Аль-Наср».

В своем сообщении на платформе Truth Social американский лидер отметил, что португалец только что связался с ним по телефону, чтобы выразить благодарность за экскурсию по Белому дому и Овальному кабинету, проведенную на этой неделе.

«Какой невероятный он парень, не только как спортсмен, но и как человек» — подчеркнул Трамп.

В ноябре Роналду и его спутница Джорджина Родригес были приглашены на прием в Вашингтоне. В ходе визита американский президент лично провел для них экскурсию по Белому дому. Трамп также отметил, что встреча с таким известным спортсменом оказала положительное влияние на его отношения с сыном Бэрроном.

Накануне Трамп также опубликовал видео, сгенерированное искусственным интеллектом, в котором он играет в футбол с Роналду в своем кабинете.

